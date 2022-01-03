3日環境風場為東北風，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件佳；高屏地區位於下風處，擴散條件較差，污染物有累積情形；馬祖地區受中國東南沿海污染物影響，污染物濃度較高。依10時監測結果，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，3日東北季風減弱，環境風場持續為東北風，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件佳，空氣品質為普通至良好等級，高屏位於下風處擴散條件較差，易有污染物累積。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級。

未來一週，3日至4日受東北季風影響，迎風面地區擴散條件佳，下風處易有污染物累積；5日至6日上午環境風場轉為東南風，西半部地區擴散條件轉差，污染物易累積；6日午後至8日環境風場為東北風，迎風面擴散條件好轉，下風處仍易有污染物累積。