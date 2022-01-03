退撫基金前11月收益618.94億元 收益率9.22％ 11:312022/01/03 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因11月全球金融局勢震盪，國際主要股市表現不佳，致政府基金操作績效下滑，退撫基金今（3）日公布去（110）年11月小虧0.78億元，表現相對持穩，累計前11月收益數618.94億元，收益率9.22％。 退撫基金公布，造成11月小幅虧損主因自行經營操作的固定收益（債券投資）虧損6億多元，但自行經營資本利得其實增加近16億元，此外，委託經營也呈現逾10億元虧損。 華為2021年營收估6340億人幣 年減近3成 歐美塞港影響 宏達電 11月每股虧0.29元 #退撫基金 #虧損 #經營 #自行 #收益率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滴滴出行第三季虧損擴大至306億元 11:432021/12/30 財經 保險公司支付不當佣金 7金融機構遭重罰 共逾2千萬 04:102021/12/31 金融．稅務 保險公司付出不當佣金 保險局重罰2千萬 18:442021/12/30 財經 大陸滴滴出行單季巨虧逾1305億 阿里CEO張勇辭任董事 12:532021/12/30 兩岸 拓凱今年營收飆新高 明年營收追求成長 12:442021/12/30 財經 防破產 退撫基金缺口擬由政府撥補 04:102022/01/03 財經焦點 首家海外經營連鎖民宿台商摩境網路科技公司 可望2022年上半登錄創櫃版 13:502021/12/30 財經 公教退撫基金政府僅承諾撥補4年 教團：怕領不到退休金晚景淒涼 12:352021/12/30 生活 實價登錄≠已申報房地合一所得稅 12:262022/01/01 房市新訊 專家挺區域化 消基會盼平衡發展 04:102022/01/01 生活新聞 《觀光股》富驛-KY引新資金奧援 拚站穩腳步重啟拓點 08:182021/12/30 財經 財經熱門新聞 陽明年終慘輸長榮 內部茶壺風暴炸開！他用7字嗆爆 - 財經 PTT航海王1年暴賺45億！超驚人對帳單曝光：網全跪了 - 財經 狂賺330億 台塑越鋼去年寫驚奇 - 財經要聞 - 工商時報 中芯5奈米沒了？台積電大老神分析：打臉一堆人 - 財經 600元買台積電蹲到腳麻要砍？1超狂大驚喜 就快開胡了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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