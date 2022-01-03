因11月全球金融局勢震盪，國際主要股市表現不佳，致政府基金操作績效下滑，退撫基金今（3）日公布去（110）年11月小虧0.78億元，表現相對持穩，累計前11月收益數618.94億元，收益率9.22％。

退撫基金公布，造成11月小幅虧損主因自行經營操作的固定收益（債券投資）虧損6億多元，但自行經營資本利得其實增加近16億元，此外，委託經營也呈現逾10億元虧損。