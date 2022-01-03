中二選區立委補選民進黨候選人林靜儀，3日在沙鹿區顏寬恒的總部正對面、屏西路與向上路口拜票。（陳淑娥攝）

台中捷運藍線新增「正英站」，中二選區立委補選民進黨候選人林靜儀總部主委林佳龍昨天質疑，該站離顏家服務處、豪宅很近，林靜儀3日也說是考慮私人家族利益？國民黨立委候選人顏寬恒指出，規劃捷運B8站「正英站」是在地需求考量，前市長林佳龍任內沒做好，應該檢討的是自己，而不是別人。

顏寬恒3日於龍井進行車隊拜票，出發前指出規劃捷運B8站「正英站」是在地需求考量，林佳龍前市長在他任內沒做好，現在讓盧秀燕市長進行完善的規劃，他應該檢討的是自己，而不是別人。

民進黨候選人林靜儀3日早上在沙鹿區屏西路與向上路口拜票、也是對手顏寬恒的總部正對面。針對總部主委林佳龍質疑捷運藍線增設正英站，她表示，顏家不太需要坐捷運，台中市府如果連設站都考慮私人家族利益，這樣對得起台中市民嗎？

顏寬恒強調，B8站的規劃，是不管藍綠議員及在地居民，經過多次公聽會，大家一致爭取、達成決議所完成，是地方民眾的心願及請求，還當過台中市長的林佳龍，是不是對市政不熟悉，才會說出這樣的話。

顏寬恒話鋒一轉抨擊民進黨3日在沙鹿的造勢大會上，公然要求在場的長輩們大家出錢，請晚輩回來投票，這是不是違反選罷法？

台中市交通局2日也已指出，台中捷運藍線綜合規劃期間於沿線周邊舉辦過3場公聽會，考量民眾意見多數表達希望能於正英路設站，且當地進出主要仰賴英才路、正英路兩條聯外道路連接台灣大道，於是規劃將原預留站北移至正英路口設一般高架站。