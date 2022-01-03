台中第二選區立委補選，將於2021年1月9日舉行投票，剩下最後不到7天時間，無黨籍立委高金素梅回憶，2004年「原住民族基本法」最終能在立院三讀通過，時任無黨聯盟總召顏清標出力甚多；高金素梅直言，民間有句諺語：「吃人一口，還人一斗」，在這個關鍵時刻，「走！挺顏寬恒去」！

高金素梅今（3日）在臉書發文表示，2004年，是自己任第一任立委的第三年，在那個時代，立法院有個次級團體「立法院原住民問政會」，成員有10位原住民立委與幾位非原住民立委，10位原住民立委有8位是選區立委、2位是不分區，黨籍有國民黨、民進黨、親民黨與無黨籍；當時，原住民問政會的幾位原住民立委在那一年開始合作草擬「原住民族自治法草案」、「原住民族土海法草案」與「原住民族發展法草案」。

在那一年的年底，高金素梅稱，外界批評立法院法案的成績太差，於是時任立法院長的王金平召開黨團協商研議如何提升立法效率，最後達成協商結論：「各黨團提出優先審議法案，國民黨團6個法案、民進黨團5個法案、親民黨團4個法案、台聯黨團與無黨聯盟黨團各3個法案，各黨團互相不杯葛彼此的優先法案」。

高金素梅回憶，為了因應這樣的黨團協商結論，原住民問政會的幾位原住民立委決定整併三個法案成為更高位階的「原住民族基本法草案」，交由原住民問政會成員回去各自的黨團爭取列入優先法案。結果，「原住民族基本法草案」擠不進各大黨團的優先法案，只有她所屬的無黨聯盟黨團一口答應將「原住民族基本法」列入優先法案，而在院會二三讀審議時，顏清標親自坐鎮院會直到隔日清晨，經過28小時的馬拉松法案審查，「原住民族基本法」終於三讀通過，成為保障原住民族權益的小憲法。

對於「原住民族基本法」的誕生，高金素梅直言，這是原住民族轉型正義的里程碑，可這麼重大的法案，挺原住民族的不是國民黨、不是民進黨，而是無黨聯盟、是總召顏清標。高金素梅指出，民間有句諺語：「吃人一口，還人一斗」，且政治也非機關算盡、無限攻伐，而是有溫度的，在這個關鍵時刻，「走！挺顏寬恒去」！