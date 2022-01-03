新北市青年局今日揭牌，新北市長侯友宜表示，青年局成立意味著新北市將更大力推動全面且有感青年政策，讓年輕人在新北安居樂業，讓新北市府成為新北市130萬年輕人的強力後盾。

青年局長錢念群表示，自己曾當過受僱者也當過創業者，許多青年創業家常要從零開始，走了許多冤枉路，青年局希望能扮演青年的墊腳石，從軟硬體的環境改善、創新思維及產業的實踐，讓年輕人在新北安居樂業實現夢想，取得國際接軌的競爭力，在青年局奠定的基礎上，向前邁進。

錢念群指出，青年局成立第一步，將傾聽年輕人的需求，參考新加坡的經驗，展開新北青年生活調查，了解年輕人的需求，才能重新整合分配資源，提供年輕人在新北實現自我，不僅求職、就業，還能創新、創業。

青年局表示，新北市青年局首年度編制員額 30 人、預算約新台幣1.46 億元，推動青年參與國際事務及學習體驗、學生與青年社團諮詢、補助、協力合作、青年公共及社會參與、青年志願服務、青年參與網路平台設置管理、青年職涯發展及青年創業相關事項。

青年局表示，青年局轄下設有三個科，分別為綜合規畫科、職涯發展科、創業資源科，協助青年朋友得以獲得適性探索與發展的空間。