佛光山惠中寺3日上午在市府舉辦「佛光山惠中寺慶祝法寶節結緣臘八粥活動」。（盧金足攝）

「佛光山惠中寺慶祝法寶節結緣臘八粥活動」，準備數千杯臘八粥、春聯及紅包致贈洽公民眾及市府員工。（盧金足攝）

佛光山中區總住持覺覺居法師說，要替台中市民欣喜，「我們有這樣的福報，有這樣的一個市長」。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕回贈「福虎生豐」予佛光山中區總住持覺居法師，共同祈祝市民安康幸福。（盧金足攝）

佛光山惠中寺3日上午在市府舉辦「佛光山惠中寺慶祝法寶節結緣臘八粥活動」，準備數千杯臘八粥、春聯及紅包致贈洽公民眾及市府員工，佛光山中區總住持覺居法師還贈予星雲大師墨寶「處世無畏、和平共存」，像市長媽媽一樣，心中要有眾生，市長盧秀燕回贈「福虎生豐」，共同祈祝市民安康幸福。

覺居法師說，在盧秀燕帶領之下，讓每一個人安心，這個安心是不容易的，星雲大師2022新年墨寶與大眾結緣，「處世無畏、和平共存」，籲大家處世無畏，和平共存。

「像市長媽媽一樣，心中要有眾生」，覺居法師說，盧秀燕心中有台中市民，心中有眾生的時候，面對一切困難，去處理它時，她不會有情緒，她在所有的畫面當中，看到盧秀燕永遠都是這麼溫暖，沒有情緒，一個人要做到沒有情緒，她內心當中是有慈悲與智慧，如果心中沒有慈悲跟智慧，如何能這麼無畏。

覺居法師也舉例去年底的台中跨年晚會，湧進二十萬人，她要給市長一個掌聲，有年輕人參加盛會後向她表示，跨年晚會人潮超多，人多到還看不到主舞台在哪裡，但年輕人為什麼會去參加，顯見台中市民支持市長的熱誠。

覺居法師還幽默的說，因為她隔天要早課，所以沒有跟著這麼多人跟著市府跟著市長去跨年，團結一心就會有力量，台中市民是知道市長在做什麼，「無論我有沒有看到主舞台

，我就是要跟著市長一起跨年啦！」

去年全球都在驚慌恐怖當中，市長帶著市民對抗病毒，讓每一個人心中知道，「我們有市長可以依靠」，不知道病毒在哪裡，不知道遇到的世界是如何，但是我們知道有人支持的力量。

覺居法師說，要替台中市民欣喜，我們有這樣的福報，有這樣的一個市長，去年耶誕夜，有一名企業家就帶著太太與友人要去過耶誕夜，走在綠川看到美麗的裝置藝術，讓他們感到溫暖，感動感受到市長為他們做了這麼多的是，「覺得這就是我們的家」。

市長盧秀燕表示，惠中寺來送臘八粥給市民還有公務同仁分享，華人傳統在過年前要吃臘八粥，祈求新的一年平安、健康、順利，過去這一年台灣很多民眾非常辛苦，今年的這碗臘八粥特別能夠帶來平安、健康跟順利。

盧秀燕說，星雲大師給大家的祝福是「處世無畏、和平共存」期勉國人不管碰到什麼樣，逆境，大家都要勇敢堅強處事無畏，社會要和諧、國泰民安，秉持這樣的精神，繼續努力前進。