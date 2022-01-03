大陸財政部、工信部、科技部、發改委等四部委於2021年12月31日公布「關於2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知」，明確指出2022年新能源汽車補貼標準將比2021年減少30％。陸媒報導，因應補貼下降，多家新能源車廠也先後在2021年末上調新能源車價格。

每日經濟新聞報導，財政部官網通知顯示，城市公交、道路客運、出租（含網約車）、環衛、城市物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關公務領域符合要求的車輛，補貼標準將較2021年減少20％。

大陸的新能源汽車補貼政策開始於2010年，經過十多年的扶持，大陸目前新能源汽車保有量，已經突破700萬輛，成為全球最大的新能源汽車市場。

報導稱，臨近2021年末，受補貼下調的影響，包括小鵬、廣汽埃安等多個汽車品牌都明確表示將上調旗下新能源車型價格。日前，上海一家飛凡汽車（即R汽車）銷售人員透露，從2022年1月1日起，飛凡汽車明確會調整售價。而早在2021年11月，特斯拉（Tesla）就已提前宣佈漲價。

儘管補減少坡對終端市場有所影響，但多位業內人士表示，新能源汽車市場已從政策驅動轉向市場驅動，補貼下降對新能源汽車整體市場增長影響有限。