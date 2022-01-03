台股行情大好，使得龍頭券商金控元大金在2022年的整個集團徵才規模，將雙雙創下金控及元大證券本身的紀錄。根據元大金控最新出爐的2022年徵才計畫，今年總獲利已穩居金控前4大、EPS居前三大的元大金已拍定，2022年將徵才達900人，其中元大證券的營業員招募將達400人，將近總徵才規模的一半，這也是元大金控自從金控成立以來，最大的徵才規模，而龍頭券商元大證券400人的徵才規模比起2021年更超過1倍，對證券市場的前景更具有高度指標意義。

金融圈人士指出，國內16家金控，壽險型金控的徵才規模向來為最多，大型壽險型金控有過半到三分之二的人力徵才集中在於壽險業務員，而今年元大金徵才的規模若和去年相較，2021年總徵才規模550人，2022年900人次的徵才規模可說淨增加350人，增幅高達64%，今年應可望成為非壽險型金控徵才規模最大的金控。

對於徵才的細部規劃，元大金高層指出，900人的徵才人次裡，業務銷售人員最多，共630人，佔比70%，資訊及數位金融類人才共135人，佔比15%，另外，營運作業類人才也徵求135人，佔比15%。

其中，龍頭券商元大證券在2021年獲利大豐收，元大金截至前11月底，稅後獲利332.25億元，其中220.65億元來自元大證券獲利，佔比高達三分之二，經紀業務尤扮重角，尤其是台股穩定站上萬八之後，市場上看好上攻二萬點的聲音越來越多，也使券商經紀業務更被看好，身為龍頭的元大證券在2022年度的徵才更被市場視為重頭戲。

元大內部的統計數據顯示，元大證券除了獲利大好之外，2020、2021年連續兩年的新戶開戶數大舉增加，使得元大證券的客戶數更多，相對服務客戶的人力資源也必須增加。統計顯示，元大證券的新開戶數、實動戶數、大戶及中實戶這三個券商最重要的客戶統計指標，在2019年分別為6000戶、79萬戶、2221戶，而到了2021年第三季，已躍為24133戶、123萬戶、6664戶，這些在在都反應出龍頭券商必須佈建更多業務人力的需求。

因此，在上述的630人次業務銷售人力需求裡，元大證券的證券營業員就要徵求400人，比起2021年多出1倍，銀行擬徵求200名理專，另外，人壽及期貨公司則將徵求30名業務人力。

此外，從銀行的人力徵求布局裡，也可明顯看出2022年，財富管理業務將成為元大銀行的重頭戲；值得注意的是，元大銀行2021年除了主攻家族理財等高端理財之外，在定時定額的基金投資也大有展獲，尤其是元大投信在2020年所推出的主動式台股基金明星商品「高股息龍頭基金」，以及五小福系列的台股基金，已經在元大銀行財富管理客戶的資產配置，佔據越來越重要的地位，相對也反應出元大整個金控集團在整合行銷的超前戰力，以及在產品開發面，和市場行銷面已完整的連成一氣，2022年元大銀行的理專徵才規模將達200人，比起去年100人多出1倍，亦可展現元大銀行對今年財管業務的積極展望。

另一個重點在於對資訊及數位人才的重視。在元大金今年的徵才版塊，這一塊高達15%，整個金控集團及各子公司要徵求135名這類專才，據了解，這和元大金旗下包括證券、銀行、投信等各子公司持續精進其數位金融業務，包括APP界面和使用優化的策略有關，例如，元大證券的投資先生APP目前已是券商用量最大的APP，且在2021年得到多個獎項肯定，另外元大投信也在2021年開發出基金下單的APP，由此也可見元大金控集團正持續透過數位金融工具的開發，積極切入新世代族群的布局。