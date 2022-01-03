高雄市政府3日上午召開第27次市地重劃及區段徵收會，有關城中城暨七賢國中跨區區段徵收案，該會根據區段徵收實施辦法第16條，審議通過城中城跨區區段徵收的抵價地比例50％。

高雄地政局3日表示，高雄城中城暨七賢國中跨區區段徵收案，經一個多月意願調查後，區段徵收範圍內，私有土地所有權人共118人，同意區段徵收者101位，超過86％，同意區段徵收的面積更超過91％，統計顯示區徵方案已獲大多數土地所有權人支持。

地政局指出，為了加緊腳步，3日以最高抵價地比例50％，提至高雄市第27次市地重劃及區段徵收會審議通過，後續將提送公益性必要性報告至內政部土地徵收審議小組報告。

高雄地政局表示，過去區段徵收作業自都市計畫變更開始，到區段徵收計畫書公告，最短都需費時2到3年，該案因應城中城火災造成危樓的後續處置，配合都市計畫作業程序，將盡力加速區段徵收作業，在高市府提出公益性及必要性報告，並獲中央支持後，預定今年第一季開始召開協議價購說明會，進行協議價購程序。

如果經雙方合議簽約，所有權人即可先行領取地價款，若未達成協議，則續進行區段徵收程序，所有權人於區段徵收公告後，可選擇領回抵價地或領地價補償費。

地政局表示，預計今年第二季召開區段徵收公聽會，將蒐集並備妥區段徵收必要文件，提送區段徵收計畫書報請內政部核准，至於所有權人關注的核准申領抵價地或核發地價補償費及建物救濟金的時程，在區段徵收計畫書公告完畢後進行發放，預計今年6月起核發。