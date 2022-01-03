女星彭曉彤22歲時演出《麻辣鮮師》打開知名度，其父是知名本土劇導演彭大衛，彭曉彤在《麻辣鮮師》後，再成為長壽本土劇《戲說台灣》固定班底，也在感情上覓得良人，沒想到正享受幸福家庭時，2017年她被診斷出罹患子宮頸癌，在積極接受治療後，本以為狀況已從此穩定下來，不料3年後指數又異常，讓粉絲非常擔憂，而彭曉彤曝光近來病況，目前已回穩，她又能好好演戲了。

彭曉彤當年在《麻辣鮮師》中飾演校董之女「葉小彤」，可愛俏皮的模樣深植人心，隔年她開始了《戲說台灣》單元劇的演出，中間也接演不少本土劇，甚至受邀演出大愛劇，演員成績備受肯定，婚姻方面，則是與老公Sam組成4口之家，她成了兼顧家庭與事業的新世代女性。

不料本以為人生順遂的時候，2017年彭曉彤罹患子宮頸癌一期，她因此切掉了子宮、卵巢及部分骨盆淋巴，並做了10次化療、28次放療，為了治療，彭曉彤剃成了光頭，一度交代老公：「如果我走了，要找一個對小朋友好的後母哦」，所幸治療後狀態回穩，但卻在2020年底發現指數升高並有腹水，今年初回診確定了身體又有異常，彭曉彤因此減少了工作量，避免身體太過操勞，導致癌症復發。

事實上彭曉彤之所以身體狀況不佳還一直工作，是因經濟因素，她剛完成第一次癌症療程就開始接戲，並且經營副業賺錢，坦言是家裡有負債，她希望能幫老公分擔家計，彭曉彤透露每每收工回家，需要睡個2天體力才能恢復，讓人聽了好心疼，至於最近狀況如何？據《自由時報》報導，彭曉彤的身體指數已恢復正常，健康狀況穩定，能好好照顧小孩，甚至將回歸戲劇圈，接下來要投入《戲說台灣》拍攝工作，據悉這回將在戲中飾演女主角。