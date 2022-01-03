法國衛生部長Olivier Veran在周日將完全接種疫苗者且檢測為陽性的民眾之隔離期，從10天縮減為7天。法國仿效美國等其他國家，縮短隔離期，希望能防止企業因欠缺員工，導致產業發展中斷情形。

衛生部長說，如果檢測結果為陰性，隔離期則可在5天後解除。而凡是沒有接種過疫苗的民眾，將必須自我隔離10天，但如果在第7天檢測為陰性，則可以提早結束隔離。

Veran還指出，Omicron病毒傳染力太高，除非再實施嚴格管制，否則很難抵擋該病毒入侵。

法國總統馬克宏(Macron)在除夕的演講中表示，未來幾周將很艱困，但是他不打算採取新的管制措施來遏止病毒。

衛生部長說，一月須保持警戒，目前由Omicron病毒推動的疫情擴散，可能是最後一波擴散。

根據上周六公布的數據，法國染疫總人數來到1000萬人，為全球第6個國家超越該數字。其他國家包括美國、印度、巴西、英國、俄羅斯。

法國在元旦的單日確診人數為21.9萬人，連續第4天超過20萬人。