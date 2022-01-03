在萬物一片漲聲中，繼續蟬聯台中十大伴手禮的法布甜，今年春節推出十大禮盒，除了和林銀杏、林聰明、臻品植萃等限量聯名禮盒外，還有8款不同價位禮盒，並標榜不漲價。業者強調，網上早鳥專案，即使訂購一盒，也可享有免運費服務。

法布甜執行長張淑卿表示，2022年推出的新春禮盒，從500元到2380元不等，盡量滿足小資族、名媛貴婦和（董仔）送禮或自用需求。

張淑卿進一步指出，受到疫情影響，端午節買氣少了四分之三，沒想到，中秋節檔期意外爆大量，出貨期足足長達一個半月。春節檔期也早在50天前開始加溫。

值得一提的是，法布甜今天特別和嘉義名店林聰明，推出聯名款，包括沙茶魚鬆蛋捲、馬卡龍鳳梨酥和養生堅果塔，訂價599元，限量不到2000份。

另外，強調限量款的柏金包、總裁禮盒和虎年禮盒，全部限量只剩500份，最搶手的許願球，更只供應300個。最近的熱銷單品，則首推新口味的鳳梨夏威夷果軟糖。

在滿額送部分，訂購滿888元送開運幣，滿3600元送冰壩杯、6000元送8入鳳梨酥、10000元送18吋復古行李箱等等。

1月10日以前，在官網下單，不論數量多寡，一盒免湊免等可享有免運費的優惠。同時，滿十送一活動繼續維持。