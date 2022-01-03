《全民打棒球Pro》推出跨年煙火蒐集等全新內容

網石棒辣椒今(30日)宣布，熱血運動手遊《全民打棒球Pro》「全民爭霸盃-冬季聯賽」將於2022年1月8日迎來熱血沸騰的線下8強總決賽，當天將邀請知名體育主播張立群，以及KOL「小花Flower」擔任主播與賽評；中華職棒2021年度總冠軍隊伍「中信兄弟」球員王威晨與陳家駒擔任頒獎嘉賓，歡迎所有球迷與玩家不要錯過線上直播！此外，遊戲內推出跨年煙火蒐集活動，並新增「旅遊模式票券」、「全民問答」等全新內容，邀請玩家上線體驗嶄新活動，享受熱血開打的樂趣！

「全民爭霸盃-冬季聯賽」 8強總決賽即將登場

由《全民打棒球Pro》所舉辦的「全民爭霸盃-冬季聯賽」總決賽將於2022年1月8日正式登場，本次賽事由知名體育主播張立群，以及KOL「小花Flower」擔任主播與賽評，玩家們可前往《全民打棒球Pro》臉書粉絲專頁

此外，比賽當天特邀中華職棒2021年度總冠軍隊伍「中信兄弟」球員王威晨及陳家駒擔任頒獎嘉賓，與選手們互動並合影。歡迎所有支持球員們和《全民打棒球Pro》的粉絲上線同樂。而賽事直播期間，只要在留言區與主持人互動，玩家將有機會抽中神秘直播獎勵！

迎接新年 推出「2022跨年煙火蒐集」活動

2022年即將到來，歲末年終之際，《全民打棒球Pro》推出限時「2022跨年煙火蒐集」活動，即日起至2022年1月5日止，玩家只要在即時比賽中贏得勝利，即可獲得跨年煙火道具，收集所有指定道具後可前往道具兌換所換取其他豐厚獎勵。

即時比賽配對優化 添加眾多全新內容

本次更新後，每週除了雙人對決（1 vs 1）與四人對決（2 vs 2）即時比賽的階級會進行重置，也將同步重置玩家透過即時比賽勝敗所累積的ELO點數，減少玩家因配對條件不同，導致等待配對時間過長，或雙方戰力懸殊的情形。

由於即時比賽的配對方式是以雙方玩家的「球團價值」、「球團戰力」與「ELO點數」作為基準進行搜尋與配對，但先前因「ELO點數」沒有同步重置，造成較低階級的玩家也可能與高階級玩家對抗的狀況。

本次除了結算後進行階級重置，將根據玩家不同的階級調整其ELO點數，進而改善以上狀況。《全民打棒球Pro》未來也將針對即時比賽持續進行優化，歡迎所有玩家持續關注遊戲最新動態！

此外，「旅遊模式」中新增「旅遊模式票券」，玩家可直接使用票券自動通關旅遊模式關卡，贏得勝利後還能獲得Bonus通關獎勵。不過，各區域的最終關卡及小遊戲關卡無法使用「旅遊模式票券」。而「旅遊模式票券」每30分鐘會更新一張，玩家最多可以補充至15張。

「旅遊模式」中新增「旅遊模式票券」。(此為開發中畫面，僅供參考)

玩家可使用票券自動通關旅遊模式關卡。(此為開發中畫面，僅供參考)

贏得勝利才能獲得Bonus通關獎勵。(此為開發中畫面，僅供參考)

本次更新後新增「全民問答」小遊戲。(此為開發中畫面，僅供參考)

本次更新後，《全民打棒球Pro》也推出「全民問答」小遊戲，玩家只要於指定時間內回答成功累計分數，便可領取豐富獎勵。歡迎玩家即刻上線，體驗全新功能！

《全民打棒球 Pro》以經典棒球遊戲IP《全民打棒球》為基礎，玩家能在以中職例行賽制設計「單人模式」中，輕鬆享受打擊、投球樂趣；也能以球隊教練之姿，在「模擬聯賽」依照突發狀況，適時調整策略，帶領球隊迎接勝利。另外，也有能與其他玩家切磋的「友誼賽」、輕鬆上手的小遊戲「活動模式」等玩法，玩家隨時都能享受熱血開打的樂趣。