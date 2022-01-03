國防採購延宕沒罰則 趙少康：不能因為是「一家人」就不罰

國軍多項重大武器採購都爆出延宕問題，但國防部卻無法懲罰中科院，因中科院董事長由國防部長兼任，不能「罰自己」。中廣董事長趙少康認為，不能因為一家人同個手掌，左口袋到右口袋，延宕就什麼都不罰，中間是否有弊端也讓人質疑，這些都應該要追究責任，呼籲延宕要如何處分應都清楚規定。

趙少康指出，這是很嚴重的問題，一般工程若延宕，依照合約裁罰多少都很清楚，而台灣因兩岸緊張特別重視國防，立法院也不敢刪預算，不然會被罵說不台灣、和中共唱和，最多只找首長來報告，但多項工程依然延宕，跟美國買飛彈卻一顆也沒進，潛艦、靶標等都延宕。

他表示，多項對於國防軍事現代化的重要設施，都一而再再而三的延宕，而且還出那麼多錢，美國不是聲稱很重要緊急，隨時都有可能打仗，那就應盡快給武器，但現在國防部編那麼多預算，卻不見任何武器來，這些都應該要追究責任。

趙少康強調，不能因為國防部長兼任中科院院長，大家都是一家人同一個手掌，認為從左口袋到右口袋，因此就什麼都不罰，中科院前陣子編2700億元預算，也是中科院在發包，但發包卻一再延宕，中間是否有弊端都讓人質疑，呼籲規定應照合約走，「不能因為中科院就算了」。

此外，對於台北市長柯文哲元旦參加總統府升旗，結果卻一人孤單站在廣場上吹寒風，引起各界不滿總統府的安排。趙少康認為，總統府對這些行政事務應該皆鉅細彌遺的注意，總統府稱80個人滿了，「怎麼可能！多1至2人又怎樣」。

趙少康認為，柯文哲是被總統府邀請來的，一個首都市長被晾在那邊孤伶伶「很失禮」，雖然總統府後來補上陳菊等人站在一起的照片，但應要看進場時間，陳菊什麼時候到的也不知道，「總統府失禮就是失禮」，若是故意讓柯出糗就更不應該，而總統府也應道歉。