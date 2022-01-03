捷運警察隊統計過去2年處理救護案件共計154件。（圖／捷警提供）

女學生月台暈眩 捷警送飯糰、牛奶 救護案件2年154件

蔡姓女學生上月16日因血糖偏低躺臥在劍潭捷運站月台石椅，捷運警察隊巡邏員警見狀，立刻上前關心。蔡女稱，約了朋友去吃到飽餐廳用餐，從早上開始都沒有進食，疑血糖過低，員警擔心女學生搭乘捷運發生意外，立刻購買御飯糰及牛奶給女學生食用，20分鐘後確定恢復體力，由站務人員護送搭車。

捷警莊姓、張姓員警，擔服新北投到明德站的巡邏勤務，上月16日下午6點多在月台上看到蔡女臉色蒼白、嘴唇乾裂躺臥在石椅，員警上前關心，主動到便利商店購買御飯糰及牛奶給蔡女食用，直到體力恢復後，並以言語安撫「要記得吃飯，照顧身體」，蔡女則頻頻感謝，經救護人員檢查後確定沒有安全顧慮，由員警護送搭乘上車。

捷警隊統計，捷運系統處理救護案件，自2020年至2021年止共計154件，占為民服務案件中的24％，而2021年救護案件計有85件，相較去2020年增加16件。捷警隊呼籲，近日氣候溫差變化大，又加上尾牙餐敘多，時常引發身體隱藏疾病之突發，有發現任何的不適可立即按下紅色緊急通話鈕請求司機員協助，通知警方到場處理，以防止意外發生。