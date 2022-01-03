不少人戀愛後，都會幸福肥。一名男網友表示，剛和女友交往時，對方是155公分、45公斤的小隻馬，沒想到交往1年後，現在體重突破70公斤，跨年夜時，女友在朋友面前問他什麼時候求婚，令他無奈求助「我是有娶她的想法，但身材太讓我介意了，胖快一倍，我的愛也快消失一半了」。

原PO昨（2）日於《爆料公社 – 匿名公社》指出，女友以前是155公分、45公斤的嬌小女孩，但兩人交往一年後，女友體重不斷往上飆升，直接突破70公斤。

原PO透露，女友每次出門逛街都會採買很多吃的，再加上工作是電話業務，業績壓力導致女友常常要靠吃紓壓，除了吃晚餐外，還會外送買宵夜，「我深深覺得熊貓是女友變胖的最大兇手，只要她肚子餓或嘴饞，就會叫外送，且還會叫我下樓取餐」，他曾向朋友抱怨，但朋友皆認為既然愛，就要愛女友的全部，「胖了快一倍，我的愛也快消失一半了」

原PO說，跨年夜當日，他和女友及女友的朋友一起跨年時，女友在朋友面前問他「你什麼時候要娶我？」令他尷尬地說不出話來，「我心裡還是很愛她，因為她很懂事也很溫柔，家人也都很喜歡她」，他曾向媽媽提及女友變胖的事，但媽媽卻認為健康就好，「可是胖到70已經太超過了吧！跟她提減肥就對我發脾氣，我是有娶她的想法，但身材太讓我介意了，我心裡無法過這一關，該怎麼委婉開口讓她減肥？」

貼文曝光後，網友們也提出建議，「你就跟女友說，難不成妳想這樣拍婚紗嗎？」、「壓力大，暴飲暴食，是需要看醫生的」、「直接明說45公斤就結婚希望娶到她最美時，上健身房比較快」、「你可以跟她一起運動啊！不要讓她感覺只有她在努力」、「這種情形結婚，你絕對只會更痛苦，跟她一起努力激勵她」。