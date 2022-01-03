中二補選激戰 國民黨：NCC雙標、檢調淪打手 12:072022/01/03 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨文傳會副主委黃子哲（左）、林家興、台北市議員徐弘庭3日召開記者會，質疑民進黨涉嫌動用國家機器，以檢調騷擾支持台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒的里長與選民，甚至連民進黨立院黨團幹事長劉世芳更直接表明「政治偵辦是針對顏家的」，抨擊檢調已淪為綠營打手。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨文傳會副主委黃子哲（左）、林家興（右）、台北市議員徐弘庭3日召開記者會，質疑民進黨涉嫌動用國家機器，以檢調騷擾支持台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒的里長與選民。黃子哲表示，大里區立德里長江和樹用個人身分表態支持顏寬恒，卻接到前民進黨市議員廖述鎮電話辱罵。（黃世麒攝） 國民黨文傳會副主委黃子哲（中）、林家興（右）、台北市議員徐弘庭（右）3日召開記者會，質疑民進黨涉嫌動用國家機器，以檢調騷擾支持台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒的里長與選民。黃子哲表示，民眾只是吃個炒米粉，檢調就傳喚4名里長及22位里民，先由警察親自送達通知書，再立即「陪同」傳喚人到案說明，形同押人取供，更造成地方寒蟬效應，抨擊檢調已淪為綠營打手。（黃世麒攝） 國民黨文傳會副主委黃子哲（右）、林家興（左）、台北市議員徐弘庭3日召開記者會，質疑民進黨涉嫌動用國家機器，以檢調騷擾支持台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒的里長與選民。黃子哲更抨擊國家通訊傳播委員會（NCC）雙標，對於特地媒體的「議顏堂」現象連警告都沒有，對照NCC以往對中天新聞台的處理，完全兩套標準，讓國家公信力蕩然無存。（黃世麒攝） 【LIVE直播】東廠處處生？ 國民黨批綠營不應壓迫檢調淪為政治打手｜2022.01.03 訂閱影音： 中時新聞網 國民黨文傳會副主委黃子哲、林家興、台北市議員徐弘庭3日召開記者會，質疑民進黨涉嫌動用國家機器，以檢調騷擾支持台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒的里長與選民，甚至連民進黨立院黨團幹事長劉世芳更直接表明「政治偵辦是針對顏家的」，抨擊檢調已淪為綠營打手。 中二補選 國民黨批空降抹黑在地 中二補選倒數 朱立倫批綠：外來力量影響選舉 #檢調 #打手 #中二補選 #激戰 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 于北辰退出國民黨 施正鋒：很擔心他變成楊秋興第二 19:492022/01/02 政治 修憲時程迫在眉梢 民進黨團：國民黨不要再閃避 11:452022/01/03 政治 宜蘭議長張建榮不連任 挑戰龍頭者眾 04:102022/01/02 焦點要聞 回顧顏家對原住民貢獻 高金素梅引一句諺語：挺顏寬恒去 11:542022/01/03 政治 張亞中助陣挺罷昶 在地議員預告2場活動：萬華污名尚未洗清 12:592022/01/03 政治 國民黨指控民進黨立委干預司法 劉世芳：又在斷章取義 12:062022/01/03 政治 高金素梅一篇文砲轟綠營後 施正鋒脫口4字評價 19:152022/01/02 政治 名嘴酸因這事「膽顫心驚」 朱立倫駁：絕無此事 10:562022/01/03 政治 分析國民黨大贏、大敗原因 蔡正元：2024年現在不必想太多 10:452022/01/03 政治 于北辰離開國民黨原因曝光 徐巧芯發現一件怪事 18:012022/01/02 政治 政治偵辦針對顏家？國民黨控劉世芳干預司法 11:032022/01/03 政治 政治熱門新聞 于北辰為何退出國民黨？彭文正曝可能原因 - 政治 于北辰挺林靜儀後 竟私下對林昶佐說「這句話」 - 政治 「論文門」何時會有真相？她預測驚人結局 - 政治 台北市長選戰黑馬？施正鋒爆：綠營放話找他 - 政治 于北辰挺林靜儀會影響顏寬恒選情嗎？黃暐瀚吐6字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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