國民黨文傳會副主委黃子哲（左）、林家興（右）、台北市議員徐弘庭3日召開記者會，質疑民進黨涉嫌動用國家機器，以檢調騷擾支持台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒的里長與選民。黃子哲表示，大里區立德里長江和樹用個人身分表態支持顏寬恒，卻接到前民進黨市議員廖述鎮電話辱罵。（黃世麒攝）

國民黨文傳會副主委黃子哲（中）、林家興（右）、台北市議員徐弘庭（右）3日召開記者會，質疑民進黨涉嫌動用國家機器，以檢調騷擾支持台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒的里長與選民。黃子哲表示，民眾只是吃個炒米粉，檢調就傳喚4名里長及22位里民，先由警察親自送達通知書，再立即「陪同」傳喚人到案說明，形同押人取供，更造成地方寒蟬效應，抨擊檢調已淪為綠營打手。（黃世麒攝）

國民黨文傳會副主委黃子哲（右）、林家興（左）、台北市議員徐弘庭3日召開記者會，質疑民進黨涉嫌動用國家機器，以檢調騷擾支持台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒的里長與選民。黃子哲更抨擊國家通訊傳播委員會（NCC）雙標，對於特地媒體的「議顏堂」現象連警告都沒有，對照NCC以往對中天新聞台的處理，完全兩套標準，讓國家公信力蕩然無存。（黃世麒攝）

【LIVE直播】東廠處處生？ 國民黨批綠營不應壓迫檢調淪為政治打手｜2022.01.03

國民黨文傳會副主委黃子哲、林家興、台北市議員徐弘庭3日召開記者會，質疑民進黨涉嫌動用國家機器，以檢調騷擾支持台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒的里長與選民，甚至連民進黨立院黨團幹事長劉世芳更直接表明「政治偵辦是針對顏家的」，抨擊檢調已淪為綠營打手。