受惠過去兩年全球貿易量暴增，航運市場景氣長紅，推升貨櫃三雄長榮、萬海及陽明獲利飆升，長榮率先發出高達40個月的年終獎金犒賞員工，反觀陽明則傳出因年終僅有8個月而受到批評，不過有報導點出，陽明去年好不容易才轉虧為盈，在公司章程規定與公股性質下，很難像民營公司大撒幣，因此內部早已定調員工獎酬發放以「穩」為首要目標。

陽明年終獎金8個月慘輸長榮的40個月，加上公司砸錢買101大樓及高雄跨年晚會廣告，引發員工們反彈，甚至出現茶壺風暴，此事引起PTT網友們熱議，但有不少人為陽明叫屈，認為陽明背後公股占3成左右，因此很難抵擋人情壓力，拒絕贊助公部門活動。

據《ETtoday》報導，外傳陽明年終加上各項紅利獎金上看30個月，但陽明受限於過去財務改善方案，公司淨利須優先彌補累計虧損，而員工獎酬訂有淨利5%上限，加上官股佔比近三成，發放年終本來就很難比照民營公司長榮。

陽明前3季稅後盈餘為1098.87億元，每股盈餘達32.73元，優於長榮的30.27元及萬海的28.37 元，居航運股之冠。截至去年11月，公股持股陽明比例約為38%，最大股東是交通部持有15.82%，國發基金持有15.56%排第二，台灣港務公司持有6.49%居第三。

此事引起網友們熱議，許多人認為，「官股要求能不捐嗎？」、「陽明的股性就是那樣，捐錢贊助也有人情壓力」、「政府辦活動能不支持嗎？不可能吧」、「陽明高層一定有壓力，不然幹嘛拿石頭砸自己腳，那是公司的錢又不是自己的」、「策略型贊助也有可能。」