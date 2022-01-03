元旦升旗被「罰站」引爭議 柯文哲：感覺大家很愛興風作浪

元旦總統府升旗典禮，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲被「罰站」，民眾黨要求蔡英文總統應道歉，北市副市長黃珊珊也在臉書發文稱獨漏首都市長很無言。柯文哲3日表示，這個國家有其他更重要的事，感覺大家很喜歡興風作浪，「我都不在意了，奇怪了，旁邊的人那麼熱烈幹什麼。」

柯文哲今早主持熊好券第2波抽獎，面對元旦升旗典禮爭議，柯表示，這個國家有其他更重要的事，常常是這樣，以他的個性，「要我站就站不會囉哩八唆，也不會在意、不會小題大作」，當事人都無所謂了，感覺大家很喜歡興風作浪，台灣要做的事情太多了，不要浪費大家時間，「我都不在意了，奇怪了，旁邊的人那麼熱烈幹什麼。」

黃珊珊指出，昨天下午4時許接到總統府副祕書長電話，向她說明因為防疫人數限制才讓市長在外等待，但她認為應該親自向市長說明，不是跟她說明，她認為，去參加任何活動都會尊重主辦單位安排，如果是防疫人數問題，會獨漏首都市長是比較不可思議。隨後在4時52分，柯文哲也接到道歉電話。

外界認為柯文哲稱大家很愛興風作浪，但民眾黨卻卯起來狂批中央，柯文哲說，人活在世界上每一樣東西都要計較幹什麼，沒有必要，就算安排怪怪的，過去就算了，台灣是沒有其他事可以做是不是，他也發LINE要求民眾黨不要再對此發言。