據統計，2021年全球新船訂單量為4573萬修正總噸（CGT），過去三年連續位居全球新船訂單冠軍的韓國船企，接單數量被大陸反超，讓出冠軍寶座。

韓聯社2日報導，英國造船和海運業分析機構克拉克森（Clarksons Research）1月2日發佈的初步核實資料，2021年全球新船訂單量為4573萬修正總噸（CGT），其中韓國承接1735萬修正總噸，占比38％，僅次於大陸（2280萬CGT，50％）位居第二。

報導認為，韓國船企全年訂單量自2018年起位居全球第一，2021年被大陸反超。這主要是因為大陸2021年狂攬集裝箱船訂單，韓國則主要承攬液化天然氣（LNG）運輸船等高附加值訂單，更加注重收益性。

據悉，LNG運輸船建造難度大、設備複雜、造價極高，對技術水準的要求極高，需要在零下163℃的超低溫環境下運輸液化氣，全球只有少數國家的船廠具備建造能力。目前，韓國包攬了全球LNG運輸船訂單的91％，大陸僅為9％。

業界人士表示，雖然韓國2021年新接訂單量少於大陸，但韓國三大船企訂單量超過全年目標值145％，預計2023年財務狀況也將有望好轉。