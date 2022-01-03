2021年台灣車市在新型冠狀病毒疫情再次爆發，以及全球供應鏈受到車用晶片短缺雙重影響的衝擊之下，一度令人頗為擔心買氣將會大幅趨緩，幸好國內疫情狀況自7月底獲得穩定控制後，買氣也逐漸升溫，全年新車總領牌數達449859輛、年減1.7％。和泰汽車（2207）代理的TOYOTA及LEXUS品牌合計登錄146687輛、逆勢年增0.3％，創近16年新高紀錄，市占率32.6％，蟬聯第20年台灣車市龍頭寶座。
和泰車表示，TOYOTA品牌車不僅穩居國產車、進口車雙料冠軍外，更在全年前十大乘用車款中囊括五個名次，其中，名列排行榜第一名的COROLLA CROSS在2021年新領牌總數達40675輛，更成為史上第一輛年銷突破4萬輛的SUV（運動休旅車），同時台灣的COROLLA CROSS銷售量在2021年也是TOYOTA全球各市場中的第一名。而日本進口的TOYOTA RAV4，2021年新領牌25162輛，連續14年蟬聯進口車銷售冠軍。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。