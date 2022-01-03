2021年台灣車市在新型冠狀病毒疫情再次爆發，以及全球供應鏈受到車用晶片短缺雙重影響的衝擊之下，一度令人頗為擔心買氣將會大幅趨緩，幸好國內疫情狀況自7月底獲得穩定控制後，買氣也逐漸升溫，全年新車總領牌數達449859輛、年減1.7％。和泰汽車（2207）代理的TOYOTA及LEXUS品牌合計登錄146687輛、逆勢年增0.3％，創近16年新高紀錄，市占率32.6％，蟬聯第20年台灣車市龍頭寶座。

和泰車表示，TOYOTA品牌車不僅穩居國產車、進口車雙料冠軍外，更在全年前十大乘用車款中囊括五個名次，其中，名列排行榜第一名的COROLLA CROSS在2021年新領牌總數達40675輛，更成為史上第一輛年銷突破4萬輛的SUV（運動休旅車），同時台灣的COROLLA CROSS銷售量在2021年也是TOYOTA全球各市場中的第一名。而日本進口的TOYOTA RAV4，2021年新領牌25162輛，連續14年蟬聯進口車銷售冠軍。