衝刺元月旺季 和泰車推坐享王者禮遇優惠購車活動 11:592022/01/03 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 車業龍頭和泰汽車（2207）為慶祝其代理的豐田（TOYOTA）品牌車2021年銷售稱冠台灣市場，締造20連霸的車壇新紀錄，宣布元月推出「買TOYOTA坐享王者禮遇」活動，1月凡購買TOYOTA品牌國產車，與進口休旅車RAV4，即贈市價2.48萬元的「OSIM美腿機」，再享最高70萬元零利率，五年延長保固等優惠，全力衝刺農曆年前車市傳統旺季業績。 《汽車股》和泰車攻豪華休旅 新NX挑戰年銷萬台高目標 和泰車稱霸台灣車市20年 COROLLA CROSS單一車款最賣 #和泰車 #TOYOTA #衝刺 #坐享 #禮遇 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超霸氣！和泰汽車發表Lexus NX挑戰年販1萬台 15:592021/12/20 財經 兆豐銀行明年7大目標拚財管2.0 高資產規模年底有望突破200億 14:462021/12/29 財經 和泰車加薪2成 日出茶太年終6個月 04:102021/12/24 財經焦點 汽車金融雙雄 賺綠電財 04:102021/12/28 證券．權證 開創能量迎來生涯新起點 唐綺陽提醒「金牛」別再逃避 07:002021/12/20 運勢 《汽車股》和泰車去年銷售飆16年高 蟬聯20年車市龍頭 12:502022/01/03 財經 光陽推新車與購車優惠 衝刺年終業績 18:502021/12/23 財經 2022最受期待10款電動新車 04:102022/01/03 時尚消費 《產業》碳中和概念 Lexus電動車LF-Z登台 13:582021/12/27 財經 LEXUS NX接單旺 和泰車喊破1萬台 04:102021/12/21 財經焦點 Lexus電動概念車LF-Z Electrified Concept炫風來台 13:232021/12/27 生活 財經熱門新聞 PTT航海王1年暴賺45億！超驚人對帳單曝光：網全跪了 - 財經 30K超商店員鹹魚翻身！買這2檔飆股狂賺千萬 網讚爆 - 財經 600元買台積電蹲到腳麻要砍？1超狂大驚喜 就快開胡了 - 財經 年終紅利上看30個月？陽明員工恐要失望了！背後關鍵曝光 - 財經 狂賺330億 台塑越鋼去年寫驚奇 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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