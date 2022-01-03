車業龍頭和泰汽車（2207）為慶祝其代理的豐田（TOYOTA）品牌車2021年銷售稱冠台灣市場，締造20連霸的車壇新紀錄，宣布元月推出「買TOYOTA坐享王者禮遇」活動，1月凡購買TOYOTA品牌國產車，與進口休旅車RAV4，即贈市價2.48萬元的「OSIM美腿機」，再享最高70萬元零利率，五年延長保固等優惠，全力衝刺農曆年前車市傳統旺季業績。