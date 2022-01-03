高雄男3度酒駕毀一家四口！ 律師嗆離譜：應視為「不確定殺人故意」

高雄BMW酒駕車禍，撞毀林姓男子一家4口，妻子當場死亡、林男與2個女兒仍躺在加護病房，林家阿嬤在醫院「1顧3」，被網友捕捉到獨自一人憔悴呆坐病房外。林家阿公則悲傷地透露，兒子跟小孫女到現在還沒醒來，目前忙到一團亂。對於林家狀況，高雄市政府社會局回應，已先發9萬慰問金，同時也安排臨托，讓家屬可以放心在醫院照顧家人。

有網友在臉書社團《●【爆怨公社】●》貼出林阿嬤獨自一人呆呆坐在醫院病房外的照片，表示因為其他家屬忙於奔走殯儀館、公務單位，處理車禍後續，因此她一個人擔起看顧兒子與2個孫女的責任，每天奔波於不同病床，接收不同醫師解釋不同的病情，每聽到一個新病況，就落淚一次。

另據ETtoday新聞雲報導，林阿公語氣哽咽地透露，大孫女已經醒了，但兒子與小孫女還沒醒來，現在忙得一團糟。

林姓男子一家4口，去年12月26日晚間在河東路和國民街口過斑馬線，遭38歲黃男酒後開著BMW，高速撞飛，林男的范姓妻子當場噴飛又重摔落地，傷重送醫宣告不治，15歲大女兒不僅雙小腿骨折，還全口牙脫落，14歲次女顱內出血，林男則是骨盆、腿部等全身多處骨折

一家4口一夕之間1死3傷，年邁的林家阿公、阿嬤面對如此重大變故，還得扛起後續照顧、喪禮、車禍等所有瑣事，身心俱疲。

高雄市政府社會局副局長葉玉如表示，目前此案由社會局鳳山社福中心的社工關心中，已經先發9萬塊的慰問金，同時也安排臨托，並安排法扶的律師來協助。若民眾想捐款或提供協助，可聯繫鳳山社福中心07-7427247。

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