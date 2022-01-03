「我是個3分鐘熱度的人，所以想透過參加計畫來測試自己，是不是真的想走廣告這條路。」王若穎從高雄市明誠高中畢業後，並未直接升大學，而是參與教育部青年署109年度的「青年教育與就業儲蓄帳戶方案-青年體驗學習計畫」，期許自己藉由2年的探索過程，確立自己未來方向。

王若穎表示，她在執行企畫過程很享受自主學習的樂趣，持續尋找資源與機會，參與各式培訓與講座以及到大學旁聽廣告相關課程，讓自己像海綿一樣吸收知識，並培養表達與獨立思考的能力。

王若穎認為廣告人應接觸多元主題，以培養對社會的敏感度、增進文案發想能力，作品才能打動人心，因此投入許多服務工作。例如協助台南巴哈伊機構推廣社區青少年發展，擔任青少年的激勵者；另在高雄市鳳山社區大學辦理的「人·閱讀·城市小旅行」課程擔任在地文化導覽員。

有次王若穎和長榮大學永續發展國際學士學程的國際學生，一同參加台南市野鳥學會舉辦的賞鳥活動，感受到來自東非坦尚尼亞和蒲隆地的學生對環境的關注和熱愛。

王若穎除了既有學習外，平常也積極進修英語檢定，為赴以色列巴哈伊世界中心作準備，讓觸角伸向國際，這是她第一次處理關於出國的事宜，順利於110年10月抵達以色列後，開始在中心學習花園維護整潔，後續將見習社區服務相關事務。

王若穎感受到英文的重要性，申請見習的過程，除了必須了解對方想告知的訊息，也須讓自己的想法清楚表達給對方。王若穎表示，「我們一生當中有很多選擇，要無所畏懼，勇敢選擇你的未來！」

「青年教育與就業儲蓄帳戶方案—青年體驗學習計畫」由教育部青年發展署辦理，111年度計畫報名至111年3月16日止，有興趣的高中職應屆畢業生至方案填報系統（https：／／young.cloud.ncnu.edu.tw／）線上報名。

這項計畫鼓勵青年自主規畫志願服務、壯遊探索、達人見習、創業見習、社區見習等多元體驗學習類型，透過國內外2或3年的自主學習，探索性向與興趣，找到未來人生方向。