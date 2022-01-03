知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年在上海跌倒引發腦溢血，同時被診斷出腦內腫瘤，袁惟仁返台治療後，卻在前年傳出在台東老家摔倒昏迷，而近日有最新消息指出，袁惟仁無法認人，被醫師判定為無意識狀態的植物人，但仍有酸民攻擊袁惟仁，讓兒子袁義相當不捨，他痛心說：「我好想跟全世界說他的好，說他只是在休息，沒有做錯任何事」。

「小胖老師」袁惟仁2018年從上海返台治療後，一度傳出他四肢瘦到只剩皮包骨，未料，袁惟仁卻在2020年傳出摔倒、陷入昏迷，但家屬低調不便多說病情，而袁惟仁近況則傳出，他雖然長回一些肉，但只能臥床、無法坐在輪椅上，袁惟仁雖然眼睛能張開，但無法認人，被醫師判定是無意識狀態的植物人。

53歲袁惟仁近況讓人憂心，但卻仍有酸民留言攻擊，讓兒子袁義相當不捨，他在IG限時動態寫下：「只要有人留言，罵的不是我、而是我爸，我就好想跟全世界說他的好，說他只是在休息，沒有做錯任何事」，袁義氣憤說：「他不會知道你們怎麼罵他，但是我會」。

袁義也感性提到，以前袁惟仁常在深夜回他訊息、或是深夜才結束工作返家，袁義感嘆寫下：「現在沒有你回的訊息，也沒有聽到你打開家門的聲音，只能看著一則則新聞底下的留言，恨啊、怨啊什麼的，都好小，唯有我的想跟惦，是最大的。」對爸爸袁惟仁有滿滿的思念。

袁義IG限時動態全文。（圖／取材自袁義Instagram）