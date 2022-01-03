統一獅投手胡智為準備結婚了，他在新年的1月3日於IG發布求婚成功的喜訊，他寫道：「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享。這個好消息是，我們要結婚了！」他的未婚妻是李亞璇，曾是樂天桃猿女孩，因此有球迷留言打趣是「獅猿聯姻」，並且恭喜這對佳偶。胡智為在IG貼出多張照片和親吻未婚妻的影片，還有幾位親友見證，包括中信兄弟投手鄭凱文。

胡智為擁有美國大聯盟資歷，2017、2018年在坦帕灣光芒登板過11次，去年8月他以季中選秀第一指名加盟中華職棒統一獅隊，獲得2.5年複數年合約，加上激勵獎金的總值超過2000萬元。

除此之外，胡智為還在IG公開求婚誓言，浪漫地談起他第一眼就被亞璇深深吸引的原因：