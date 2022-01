統一獅投手胡智為準備結婚了,他在新年的1月3日於IG發布求婚成功的喜訊,他寫道:「曾經說過,如果有好消息會跟大家分享。這個好消息是,我們要結婚了!」他的未婚妻是李亞璇,曾是樂天桃猿女孩,因此有球迷留言打趣是「獅猿聯姻」,並且恭喜這對佳偶。胡智為在IG貼出多張照片和親吻未婚妻的影片,還有幾位親友見證,包括中信兄弟投手鄭凱文。

胡智為擁有美國大聯盟資歷,2017、2018年在坦帕灣光芒登板過11次,去年8月他以季中選秀第一指名加盟中華職棒統一獅隊,獲得2.5年複數年合約,加上激勵獎金的總值超過2000萬元。

除此之外,胡智為還在IG公開求婚誓言,浪漫地談起他第一眼就被亞璇深深吸引的原因:

緣份就是這麼奇妙,在我人生最迷惘對時候妳出現了,第一次談話第一次見面,我就深深的被妳吸引。 (妳那獨有的氣質跟脾氣真的是讓我欲罷不能🤣) 謝謝妳在我沒有目標跟方向的時候妳指引了我,鼓勵我支持我,一直牽著我的手不放開不讓我迷路,妳也知道我是個求知慾非常強的人,我從妳身上學到了很多東西,不管是工作,生活上,談吐,智慧,還有愛情,(歐!還有穿著 🤣) 我一直以為我是個男人,但其實剛遇見妳得時候我根本就還是個男孩,是妳讓我蛻變成一個男人,我不是一個浪漫的人但我是一個有擔當的人,在未來的日子裡我將扛起責任,用我的生命去保護妳愛著妳,我一直認為愛情是互補的妳將補齊我的不足我也會補齊妳的不足,人不是完美的,但遇見妳這一切都很完美,往後的我們將面臨需多的挑戰,但我會緊緊牽著妳的手一起去克服去戰勝,謝謝妳出現在我生命中,用一句英文, Love is something eternal,the aspect may change,but not the essence。 亞璇,妳願意嫁給我嗎❤️