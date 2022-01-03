統一獅投手胡智為準備結婚了，他在新年的1月3日於IG發布求婚成功的喜訊，他寫道：「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享。這個好消息是，我們要結婚了！」他的未婚妻是李亞璇，曾是樂天桃猿女孩，因此有球迷留言打趣是「獅猿聯姻」，並且恭喜這對佳偶。胡智為在IG貼出多張照片和親吻未婚妻的影片，還有幾位親友見證，包括中信兄弟投手鄭凱文。
胡智為擁有美國大聯盟資歷，2017、2018年在坦帕灣光芒登板過11次，去年8月他以季中選秀第一指名加盟中華職棒統一獅隊，獲得2.5年複數年合約，加上激勵獎金的總值超過2000萬元。
除此之外，胡智為還在IG公開求婚誓言，浪漫地談起他第一眼就被亞璇深深吸引的原因：
緣份就是這麼奇妙，在我人生最迷惘對時候妳出現了，第一次談話第一次見面，我就深深的被妳吸引。 (妳那獨有的氣質跟脾氣真的是讓我欲罷不能🤣) 謝謝妳在我沒有目標跟方向的時候妳指引了我，鼓勵我支持我，一直牽著我的手不放開不讓我迷路，妳也知道我是個求知慾非常強的人，我從妳身上學到了很多東西，不管是工作，生活上，談吐，智慧，還有愛情，(歐！還有穿著 🤣) 我一直以為我是個男人，但其實剛遇見妳得時候我根本就還是個男孩，是妳讓我蛻變成一個男人，我不是一個浪漫的人但我是一個有擔當的人，在未來的日子裡我將扛起責任，用我的生命去保護妳愛著妳，我一直認為愛情是互補的妳將補齊我的不足我也會補齊妳的不足，人不是完美的，但遇見妳這一切都很完美，往後的我們將面臨需多的挑戰，但我會緊緊牽著妳的手一起去克服去戰勝，謝謝妳出現在我生命中，用一句英文， Love is something eternal，the aspect may change，but not the essence。 亞璇，妳願意嫁給我嗎❤️
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