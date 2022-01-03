2022年開紅盤多頭氣不足，台股盤中指數創高後拉回！2022年第1個交易日，雖然台股欲擺脫2021年12月30日封關收黑及美股也收低的陰霾，一開盤就由台積電(2330)及股王矽力-KY(6415)、大立光(3008)等高價股強攻，指數跳空開高，盤中更一度大漲逾150點，攻抵18379.69點，不過，狂發年終獎金的長榮(2603)雖然讓員工笑呵呵，股價卻很不賞臉，開平後直接下殺，拖累萬海(2615)及陽明(2609)及長榮航(2618)等航運類股一起跌。

封關前獲內資力挺的中小型股也遭逢賣壓，藥華藥(6446)及康聯訊(3672)盤中股價跌停，聯發科(2454)、世芯-KY(3661)、聯詠(3034)及瑞昱(2379)等高價IC設計股多走弱，雖然辣椒(4946)、港建(3093)、霹靂(8450)及華義(3086)等盤中股價亮燈漲停，AES-KY(6781)也獲外資力挺，股價大漲近逼2000元關卡，但在傳產類股及中小型股走弱，市場居高思危氣氛下，台股盤中指數漲幅縮小，截至11點40分為止，加權股價指數約18244.68點，上漲25.84點，成交量約2283.6億元；OTC指數為235.81點，下跌1.74點，成交量623.49億元。

今天盤中上市各類股以電子零組件類股表現最佳，上漲1.31%，其次是半導體類股及資訊服務類股，分別上漲0.99%及0.56%，表現較差者為運輸類股、造紙類股及鋼鐵類股，其中運輸類股下跌3.73%，造紙類股下跌1.47%，鋼鐵類股下跌1.24%；上櫃部分，表現最佳為光電類股，上漲2.26%，表現最差為生醫類股、下跌2.88%。

就技術面來看，2021年最後一周封關，台股多頭終於攻克18000點關卡，上周四加權股價指數以18218.84點封關，累計一周上漲257.2點，漲幅約1.43%，周K連兩周收紅棒，日均量為2505億元，累計12月上漲791.08點，漲幅約4.54%，月K連3紅；OTC收盤指數為237.55點，累計一周上漲4.35點，漲幅約1.87%，周K亦連兩周收紅棒，日均量748.81億元，累計12月上漲11.26點，漲幅約4.98%，月K亦是連3紅；2022年第1個交易日，台積電(2330)及大立光(3008)領漲，盤中一度大漲逾百點，站上18350點，不過中小型股逢獲利了結賣壓，且航運類股帶衰，台股指數漲幅縮小；台股指數創波段新高後，量能未擴增，且與季線乖離拉大，短線高檔波動劇烈難免，惟目前均線多頭排列、日指標續揚，周及月MACD紅棒續增，周與月K線轉強創高，中期格局偏多，且法人籌碼正向，預期整理過後，農曆年前仍有紅包行情可期待。

分析師表示，景氣對策燈號連10紅，去年11月外銷訂單連續21個月創下新高，預告第1季企業營運利多，整體經濟基本面展望樂觀，考量過去5年美股NASDAQ指數元月上漲機率達到100%，且台灣元月重量級法說會登場將捎來正面消息，搭配政府釋出新的委外代操額度，外資認錯回補，台股多頭格局延續，元月指數仍有高點可期；建議可布局受惠5G晶片測試、低軌衛星及元宇宙相關商機的封測、射頻元件、網通設備及板卡股，以及科技新品規格升級商機的SMT股；此外，通膨壓力逐漸顯現，可布局高殖利率概念股及壽險金控股等。