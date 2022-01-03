華碩（2357）旗下小金雞、電源管理晶片廠力智電子（6719）3日起至5日進行公開申購，並將於7日抽籤，投資人抽中一張有望大賺逾30萬元。不過，在中籤率預估極低下，市場資金也積極轉入功率半導體元件（MOSFET）族群，杰力（5299）、富鼎（8261）、大中（6435）同步大漲逾8％，MOSFET概念股掀比價效應。

2021年底多起興櫃高價股IPO案熱鬧滾滾，「史上最高價興櫃股后」華碩旗下小金雞力智3日起公開申購、承銷價589元。而7日也將進行「2022年第一抽」，預計13日掛牌上市，以興櫃2021年12月30日均價915.21元計算，中籤投資人可望直接抱走32.62萬元、提前領到「超大紅包」。 不過，市場預估，2022年台股新股抽籤將更為暢旺，眾多投資人為搶逾30萬元紅包摩拳擦掌「預備衝」，中籤機率恐持續向下探低。

台股MOSFET族群「新兵將至」，3日相關概念股題材集體發酵，杰力股價3日盤中最高衝上213.5元、逼近漲停價，拉出長紅K棒、突破均線糾結，股價創逾四個月新高；大中、富鼎漲幅也同步逼近9％，尼克森、全宇昕亦勁揚逾半根漲停板。

力智為業界少數能同時提供電源管理IC、MOSFET廠商，目前產品比重為電源管理IC 72％、MOSFET 28％，產品主要集中於PC與NB之MB、GPU，以及其他電源周邊解決方案。不過，力智與同屬華碩旗下的IC設計廠杰力產品同質性高，加上杰力前三季（EPS）達13.38元，仍優於力智的11.4元，股價僅213.5元，比價效應可期。