日本寫真娛樂雜誌FLASH創立多年，從2006年起開始舉辦選美「Miss FLASH」，多年來捧出了多位寫真女王，包括辰巳奈都子、鈴木富美奈、川崎彩等等，日前2021年的人選出爐，由女星益田安娜（益田アンナ）奪下，她還受封是「歷代最高美貌冠軍」。

27歲的益田安娜已經出道7年，一開始為服裝品牌模特兒，隨後加入賽車女郎團體「Pacific Fairies」，益田安娜的外型秀麗脫俗，身材纖細卻擁有D罩杯傲人上圍，前凸後翹的性感曲線讓她輕易成為全場焦點，成為「賽馬皇后」，從賽車界跨足到寫真界後，益田安娜挾帶著超高人氣，仍然行程滿檔。

這次參選選美活動「Miss FLASH 2021」，雖然順利打敗霧島聖子、名取久瑠美等勁敵奪下后冠，過程卻是一波三折，益田安娜在初選時突然得了闌尾炎，她只好拖著病體上場，所幸最後成功晉級，而最近她也如火如荼開拍寫真集，為了要讓粉絲能看到最良好的狀態，現在每天都會搖呼拉圈健身。

由於益田安娜熱愛喝酒，她有時甚至會邊運動邊喝清酒，特殊興趣也讓粉絲直呼特別，不僅如此，她也非常喜歡小動物，家裡養了13隻倉鼠、4隻烏龜，還有一隻白蘇格蘭摺耳貓，人美心也美讓她圈粉無數。