熊好券今開抽，而「台北通」今早卻又傳出當機，台北市長柯文哲於記者會抽籤時，甚至也拿出手機開啟台北通檢查有無中獎時，也不斷滑手機重刷，疑似也出現當機狀況；對此，台北市資訊局表示，將釐清相關的作業疏失，並於必要時追究廠商責任。

北市資訊局指出，熊好券今日早上10點30分抽籤，資訊局雲平台委外廠商預期記者會後將出現大流量，事先規畫系統組態調整，並於10點15分重啟系統，原預計於15分鐘內完成，但重啟的流程比預期時間更長，直到10點45分才完成啟動服務，造成短暫時間使用者無法進入的狀況。

資訊局強調，會釐清相關的作業疏失，並於必要時追究廠商責任，系統目前已經重啟完成也恢復服務。

針對台北通當機，柯文哲在記者會中回應，大家對數位依賴越來越厲害，資安是很大的問題，恐怕資通訊基礎建設還要投入更多金錢；既然要走數位轉型，那基礎建設就要做好，特別是資安的部分，最近北市計畫出現一個問題，就是「真的買不到晶片」，顯見晶片真的是全球缺貨，「不過你講的是問題，我們基礎建設還要再加強。」