科技部推動「人文及社會科學研究海外人才培育計畫」，110年度培育對象獲選名單已公告於計畫網站，共計評選出博士候選人25名及年輕學者5名，於為期1年的研習期間分別可獲得培育經費90萬元、60萬元；年輕學者另可申請20萬元的學術專書出版費用。

科技部人文司為改善國內人文及社會科學研究人才斷層現象，自107年起推動「人文及社會科學研究海外人才培育計畫」，委託財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行，迄今已邁入第3期。

國家實驗研究院代理院長林博文表示，在2019／2020這個年度，台灣學生在美國就學有2萬3724人，跟中國大陸的37萬2532人、印度的18萬3124人相較，差距甚大；南韓學生則有4萬9809人，日本有1萬7554人。

在2020／2021這個年度，台灣學生在美國取得博士學位的有468人，但僅有51人是人文社會科學領域，其他都是理工領域。林博文認為，美國的外籍人文及社會學科的博士生不容易取得獎學金，加上他們畢業後謀職相對不易，因此降低人文學者出國留學的意願。

林博文透露台灣界的隱憂，我國赴海外留學人數驟減，近年人文及社會科學領域學人數量漸減，加上中國大陸與印度籍博士排擠我國學人海外機會，我國教研人才出現斷層。因此科技部提出「人文及社會科學研究海外人才培育計畫」，獎勵更多人文及社會科學領域學生出國留學。

這項計畫主要培育的對象包含「博士候選人」及「年輕學者」兩類，前者是在海外地區攻讀博士學位的博士候選人；後者則是專任於海外地區學研機構之專任教師或研究人員。

科技部今天除公布110年度培育對象獲選名單，同時宣布新一期計畫徵件作業預訂於111年4月下旬開始，符合申請條件的人文社會領域學人可提出申請。若有問題，可電計畫辦公室專線 (02)27377781 (林小姐)或Email： [email protected]。