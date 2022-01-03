外傳北市再爆出3家防疫旅館有群聚感染，遭市府澄清，台北市長柯文哲3日表示，市府會整理確診案例，加註是住哪一家防疫旅館，分析是否有可能群聚感染，將再次檢視旅館通風設備，不符標準就要求退出，副市長黃珊珊強調，現在從國外帶原的狀況很普遍，並不是在同一旅館檢疫確診就是在旅館內互相感染。

柯文哲今指出，市府會整理確診案例，要求確診後加註是住哪一個防疫旅館，如果是同一家旅館有好幾個案例，就能查一下空間、時間有無相關性，不然會見樹不見林，數位基礎建設很重要，不能每天只報確診都沒有去反省，有統計表把住過哪個旅館當登錄項目，這樣確診案例就可分析是否來自同一個旅館，如果是隔1個月當然就不用理會，若時間有重疊，必須查一下是否為住隔壁房或通風系統是否相近。

黃珊珊表示，北市都是疑似群聚案，不像桃園有防疫旅館被中央改判本土，目前北市防疫旅館都是境外移入，確定的有3處，包括一個宜蘭個案住在北市旅館，12月15日已結案沒有擴大感染，另有3例在中正區的防疫旅館，已經去看過空調系統，雖然是Omicron但中央專家會議對基因定序有不同意見，中央也沒有列為群聚或本土。

此外，黃珊珊說，中山區確診者在自主健康管理期間確診，市府回頭找住宿旅館前後是否有確診者，找到住的地方有前一個確診者，目前在追關聯性、等確認基因定序。

黃珊珊指出，現在做的精準疫調會議，會把所有境外移入加註防疫旅館，若有確診案再撈出來看前後關聯性，北市有1.2萬間房間、1309幾家防疫旅館，只要發生同一時間會把它先撈出來，從國外帶原的狀況很普遍，所以不是在同一旅館就是在旅館內互相群聚感染，不一定是群聚感染，每天和中央確認，有關聯性會再進一步查證。

柯文哲強調，北市所有醫院裡確診有80幾個，這些人都是在防疫旅館被攔下來，確診者若在醫院，經過這陣子大家有危機意識、有專業，問題是這些人從旅館移出來，畢竟旅館工作人員不是醫院人員，不是很清楚誰感染、誰沒感染，確診者反而好辦，處理的人也不是醫護人員，防疫戰線旅館比醫院危險，敵軍不明，且不是正規軍在對付，改進措施要求旅館人員必須打滿2劑、滿5個月打第3劑，1月底可以完成50％打滿3劑。

他說，另有天使隊醫護人員將重新訓練一遍旅館工作人員，修一遍SOP，找空調冷凍工會去旅館測試，噴試劑再到不同樓層檢測，把大樓通風再檢查一遍，如果不太符合標準的就退出防疫旅館，希望把戰線鎖得更好。