為了推動青年政策，新北市政府成立青年局今（3）日正式成立，邀請多位受到年輕人喜愛的藝人站台，包括日前名字被新北市長侯友宜誤認為狗狗的米可白也出席活動，侯友宜這次一看到米可白就馬上認出來，立刻拱手連說「歹勢！」

新北市成立青年局，希望能讓年輕人在新北安居樂業，讓市府成為新北市130萬年輕人的強力後盾，首任局長錢念群就表示第一步會傾聽年輕人的需求，展開青年生活調查，如此一來才能重新整合資源上的分配，提供年輕人更多的幫助。

而除了侯友宜親自到場致詞外，米可白也受邀參加活動，今天她一樣帶著愛犬「錢錢」到場力挺，侯友宜這次馬上認出來誰是米可白、誰是錢錢，發現對方後馬上拱手連喊「歹勢」，米可白也連忙拱手、鞠躬，說市長真的太忙，沒有將日前的認錯事件放在心上，兩人互動相當可愛。

2021年12月25日新北市府舉辦「2021毛寶貝幸福耶誕趴-寵物K歌音樂派對」活動，米可白帶著愛犬「錢錢」到場，結果侯友宜誤以為「米可白」是狗狗的名字，當下不斷摸著「錢錢」喊「米可白」，等到發現認錯後笑得臉整個漲紅，急忙喊「歹勢」，也讓網友全都笑翻。