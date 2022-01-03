去年底車市略回溫，2021年12月整體規模回到4萬台以上水準，但仍年減逾一成，去年下半年受晶片缺貨影響，2021年全年新車登錄台數為44萬9859台，較前年下滑1.7%。龍頭和泰車(2207)雙品牌合計登錄14萬6687台，年增0.3%，持續蟬聯20年台灣車市銷售冠軍。

2021年12月新車掛牌數4萬307台，雖月增0.5%但年減約11.4%，整體市場在國產車廠持續擴大銷售力道，以及農曆年前購車需求，買氣不弱；但受到部分進口車及高級車品牌持續受到車用晶片短缺導致缺車影響，使得整體車市表現不如預期，全年車市亦低於前年表現。

進口車受到多家品牌都有缺車問題影響，2021年12月佔比持續下滑至37.2%，較前11月平均44.7%下滑7.5個百分點，高級車品牌亦在缺車影響之下，12月佔比下滑至14.7%，較前11月平均20.8%下滑6.1個百分點，反之，12月國產車乘用車佔比持續擴大到62.8%。

和泰車雙品牌在2021年12月合計領牌數1萬2542台，年增10.5%，月減8.6，市佔率31.1%，TOYOTA品牌12月共領牌1萬1838台。其中，Corolla Cross單月領照達4121台，全年登錄達4萬675台，稱霸全車種銷售冠軍，並躍居史上第一台年度銷售突破4萬台的SUV車款。

和泰車雙品牌2021年合計登錄14萬6687台，較前年成長0.3%，持續蟬聯20年台灣車市銷售冠軍，亦逆勢達成近16年新高，市佔率32.6%。

在其他品牌表現，中華(2204)雙品牌MITSUBISHI以及CMC在2021年12月掛牌數合計4951台，月增12.6%，年增18.7%，總市占率12.3%；裕日車(2227)雙品牌NISSAN以及INFINITI在12月掛牌數合計2775台，年減35.3%，月增3.5%，總市占率6.9%。

2021年12月的前五大品牌車廠，分別為和泰車的TOYOTA品牌、福特FORD品牌、中華車的MITSUBISHI品牌、本田HONDA品牌、裕日車的NISSAN品牌。2021年全年的前五大品牌車廠，分別為和泰車的TOYOTA品牌、福特FORD品牌、本田HONDA品牌、裕日車的NISSAN品牌以及豪華進口車賓土品牌。

展望1月，和泰車預期，單月領牌數將可回升至4萬4000台。今年若隨著疫情回穩，車用晶片短缺情況趨緩，有助於今年車市規模將比去年回升。