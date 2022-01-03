台北市3日開放預約市民接種第3劑疫苗，市長柯文哲表示，台灣人的個性就是一窩蜂，現在疫情趨緩大家都沒有意識，早上9時開放預約第3劑，北市符合資格的有10萬人，半小時才700多人完成預約。

柯文哲今指出，歐盟規定第2劑打滿6個月可接種第3劑，台灣則是規定第2劑打滿5個月，比歐盟更前進，有8類人免疫低下的族群，第2劑打滿4周就可打第3劑，過5個月再打第4劑，衛福部長陳時中後面那排人都是他以前在台大醫院的同事，只要按照專業問題也不大。

他表示，台灣人的個性就是一窩蜂，現在疫情趨緩大家都沒有意識，今天早上9時開放預約第3劑，北市符合資格的有10萬人，半小時才700多人，表示大家很皮，人都是這樣，疫情沒有來就皮皮的不想打，疫情來又呱呱叫，勸大家快點打滿第3劑。

至於要不要給錢，柯文哲坦白講不贊成，自己的健康自己顧，打疫苗是為了健康，不是為了領禮券，國民個性要改變不可以這樣。