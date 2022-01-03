下波強冷空氣預計下周一（10日）接近台灣，氣象專家李富城表示，下周一起溫度會持續下降，照這目前各國模式模擬，強度可能達寒流等級，台北降到10度，甚至10度以下都非常有可能。

圖為下周一（10日）的溫度預測圖，預計強冷空氣在下周一（10日）會跨越台灣海峽，接近台灣。(翻攝自 李富城YoutTube)

李富城今天在YoutTube指出，時序進入一月，也就是農曆臘月，是一年當中最冷的一個月份，預計下周一（10日）左右有波相當強的冷氣團或寒流會接近台灣，從各國模式模擬顯示，強冷空氣在下周一（10日）會跨越台灣海峽，接近台灣，下周一之後幾天，溫度會持續下降，照目前預測來看，台北降到10度，甚至10度以下都非常有可能。

李富城表示，周日（9日）有另一鋒面下來，帶來冷空氣，下周一（10日）持續下去，所以下周一的溫度會降得很低，是否達到寒流等級還要再看。

李富城指出，今年副熱帶高壓在台灣附近，導致台灣不容易變得很冷，還會稍微回暖一點，升到20度以上，但它終究會移動，大概下周一（10日）左右北風就會進來，屆時將是又乾又冷的天氣，非常得冷。

對於下周一是否有寒流來，氣象局表示，各國模式模擬確實有一波強冷空氣南下，但這是7天後的模擬，變化仍然很大，須持續觀察。

至於近日天氣，氣象局表示，今天到周三（5日）東北季風減弱，氣溫逐步回升，白天高溫北部、東北部及東部回升到20至22度，中南部27、28度，東南部24度，周三因鋒面水氣影響而水氣增多，周四到周日（4至9日）下一波東北季風增強影響，又逐步降溫，低溫約15、16度。