春節即將到來，防疫旅館能量吃緊，台北市已累計三起防疫旅館疑似群聚案例，桃園市先前也曾爆出防疫旅館確診，外界擔憂鄰近2市的新北市防疫旅館是否能守住。對此，新北市長侯友宜今表示，新北的38家防疫旅館、3456間房間早在春節專案一開始就請專家特別規畫「紅、黃、綠」區，衛生局會帶隊不斷重複抽檢每家旅館，希望能將春節高峰期守住。

侯友宜說，這段時間春節專案很緊張，不管是7加7、10加4或是14天，又有omicron病毒肆虐，境外移入案例越來越多，新北轄內防疫旅館壓力都很大，在春節專案一開始時，就請管控專家，並規畫「紅、黃、綠」3區避免交互感染，他也會帶隊抽查，同時衛生局也會對每家不斷重複抽檢，督導的觀旅局也全心投入。

侯友宜說，希望在阻絕境外第一關到防疫旅館能守住，不要到社區裡面，新北目前已經不斷聯繫檢查很多次，希望防疫旅館能守住，未來春節高峰期每天都會去盯狀況，希望大家全力以赴，守住境外和防疫旅館防線，過一個好年。