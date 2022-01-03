台中市府去年開始使用「噪音拍照」儀器取締車輛噪音汙染，以減少汽機車的超標聲響，確保住宅環境安寧。市議員朱暖英4日指出，自噪音拍照儀器上路後，南屯區永春國小旁文心路、永春東路、豐樂里永順路，及重劃區13期等周邊路段等並未獲得改善，成效不彰。環保局強調，將繼續增加移動式噪音拍照機組。

朱暖英指出，南屯區住宅大樓林立家戶人口密集，夜間改裝車試車及飆車的尖銳聲響迴音，已經嚴重影響多數居民睡眠品質；環保局噪音拍照科技執法，根本沒有發揮該有防治作用；讓民眾懷疑是不是環保局取締噪音不力，抑或接獲報案的警察局吃案輕縱噪音汙染源，導致夜間車輛噪音愈加有恃無恐。

朱暖英說，現在民眾相當重視生活品質，在半年前質詢就已經向環保局要求改善社區噪音污染問題。結果南屯區車輛噪音問題，仍是遲遲未獲得有效具體成果；環保局和警察局為達到防治噪音的目標，要拿出有效的辦法出來而有所作為，不要再讓民眾在夜間裡，身陷車輛噪音的威脅破壞民眾生活品質。

環保局表示，今年度有再編列1100萬的噪音防治經費，會繼續增加移動式的噪音拍照機組；但因道路的噪音拍照措施，去年首次採用在取締工作，但會因車輛過於接近，導致無法辨識出違規車輛，所以目前正著手向環保署爭取放寬開罰標準。警察局長蔡蒼柏強調，車輛噪音問題，轄區同仁都有出面處理。