台北市中正萬華選區立委林昶佐罷免案，將於1月9日投票，在罷昶的倒數時刻，身為在地的藍營議員應曉薇火力全開，將主辦兩場重要大型活動，並邀請學者與專家近距離與市民宣講，其中，深獲藍營支持者喜愛的孫文學校校長張亞中也應邀參加。

對於即將到來的罷昶投票，應曉薇今（3日）預告將會舉辦兩場活動，先是5日早上10點張亞中將和她在鼓陣喧天中，論述為何要下架林昶佐；其次是8日下午將有感人的點燈活動，許多重量級人物都應邀參與，將與新冠肺炎罹難家屬共同點燈「萬華不是破口」，其活動主軸是希望大家在罷免案的前夕，不要忘記萬華污名尚未洗清。

應曉薇強調，「罷昶」團隊將不以傳統方式進行罷昶，儘管一系列「火力全開」影片得到廣大迴響，但是要成功罷免林昶佐要靠的是每天和市民朋友近距離交心聊天，「從早聊到晚得到不少肯定」；此外，這場罷免案是林昶佐「需要面對自己的罷免」，也是民進黨黨意和民意的對決。

對於罷昶倒數執政黨介入輔選林昶佐，應曉薇指出，自己會依據既定時程將主辦兩場大活動迎戰，訴求市民看清楚罷免案的實質意義，同時也深信萬華民意會站在真理這邊。