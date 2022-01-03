有民眾不滿檢疫期才結束，卻因為有與其他案例有關聯，又必須居家隔離14天，台北市副市長黃珊珊3日表示，重新計算檢疫期約有7至8人，因為是從國外一起回來後，家人確診又要再被隔離14天，目前民眾都可以體諒、配合。

黃珊珊指出，最近可能懷疑有旅館內群聚，所以把旅館同一層都清空，清空的部分就回到原來的檢疫期，有一些跟區塊有關聯的列為居家隔離，可能會超過原本的檢疫天數。

她舉例，有發生全家人從國外一起回來，其中1人採檢陽性，因為住一起，隔離期就要再重新計算14天，因為接觸可傳染期，可能檢疫完又要再隔離，重新計算的約有7至8人，一起回來後，家人確診又要再被隔離14天，目前民眾都可以體諒、配合。

黃珊珊說，現在如果發生同一旅館有2例以上確診，會去看硬體跟接觸、工作人員感染性，但不是旅館有2例就是群聚感染，在北市每天案例都會查得很清楚，但的確有發生因為個別資訊不是很完整，住北市防疫旅館但是外地人，很多要接到通報才知道是住在北市防疫旅館，只要有同一個防疫旅館部分，會高度警戒。