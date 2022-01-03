印度神童阿南德預言2022年是月亮年，30年前曾發生過的火星、土星「雙星合相」將再現，3、4月恐出現大災難，不少人猜測可能是股市崩盤的時間點，資深分析師表示，1992年台股回檔修正逾40%，可以視為一次崩盤，阿南德這一次的講法，有可能會跟1992年時台灣崩跌的情況類似，但會不會是再一次的大崩盤還需持續觀察，暫持保留態度。

台股2021年全年上漲3486點，創下台股史上第3大漲點，僅次於1989年與2009年，漲幅23.66%，今(3)日開紅盤，早盤創下18379點的史上新高，在台股頻創新高，以及今年美國聯準會(Fed)將升息下，台股面臨回檔修正壓力，對於阿南德的預言是否意謂3、4月股市不妙，成為許多投資人討論的話題。

30年前台股發生什麼事？啟發投顧副總經理李永年在《理財不能等》節目中表示，1992年台灣確實從年頭跌到年底，回檔整整一年，到1993年1月才見到低點，當時從5459點跌到3098點，跌幅43%，算是崩跌了。至於當年為什麼會跌那麼深？其實是因為1990年時，台股從12682點跌到2485點，從2月12日跌到10月12日，整整8個月跌了1萬點，可說是史無前例的崩跌，後來反彈再拉回打第二支腳，因為從技術面來看，1990年這麼大幅度的下跌，不可能一隻腳就站穩了，至少要再打出另外一隻腳，兩隻腳才能站得穩。

李永年指出，其實當時大家都把1992年那一次的回檔，當做打第二隻腳的技術性回檔，不過，當時畢竟回檔了43%，的確也可以視為一次崩盤，所以，阿南德講30年前曾導致日本股災及台股崩盤的火星、土星「雙星合相」會再度出現，因此預言3到4月恐爆發下一波大災難，不少人猜測可能是「股市崩盤」的時間點，他不跟神童唱反調，覺得是有可能發生比較大幅度的回檔。

至於如果台股今年真的出現大幅度的拉回，是不是會造成再一次的金融海嘯，或是大崩盤的一個走勢，李永年則表示暫時保留態度，需要再繼續觀察一段時間。

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