過去曾流行用單眼相機拍照留念，一名女網友發現，近年來越來越少人會使用單眼相機，好奇單眼相機是不是已經退流行，不少網友認為，單眼相機價格高又不方便，不如用手機拍攝。

一名女網友在PTT八卦板發文表示，單眼相機過去曾流行一時，還有不少朋友、同事會拿來炫耀，甚至因此買了專門的相機包與防潮箱，但現在不只身旁好友，平時也越來越少看到有人在使用單眼相機，好奇單眼相機是否已經退流行。

不少網友認為，單眼相機退流行的關鍵，是價格高且不方便，「價格太貴，所以變成另一種奢侈品」、「肯定跟價格有關，不只單眼相機，連周邊配備都很貴」、「方便性吧」、「單眼相機功能單一，傳輸、編輯都很麻煩」。

也有網友表示，現在有手機就足夠，根本不需要用到單眼相機，「手機方便好攜帶，非專業的人根本不會選擇買單眼」、「因為手機和修圖App越來越好，沒有專業需求的用手機就夠了」、「手機方便，分享打卡上傳一口氣完成，誰還有空回家修圖上傳」。

但有單眼相機擁護者指，「手機景深大多是演算出來的，還是覺得單眼拍的畫面美很多」、「單眼追求的是細節」、「在乎細節的人就會使用」、「相機拍起來光就是好看」。