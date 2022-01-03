2021年全年新車登錄台數達44萬9859台，較前年下滑1.7%。龍頭車廠和泰車(2207)於疫情下銷售仍穩健成長，達成16年銷售新高紀錄，並蟬聯第20年台灣車市龍頭寶座。

2021年台灣車市在新型冠狀病毒疫情再次爆發，以及全球供應鏈受到車用晶片短缺雙重影響的衝擊之下，一度令人頗為擔心買氣將會大幅趨緩；幸好國內疫情狀況自7月底獲得穩定控制後，買氣逐漸升溫，全年總市場最終登錄為449859台，僅年減1.7%。

和泰汽車代理的TOYOTA及LEXUS品牌2021年合計登錄146687台，年增0.3%，達成近16年新高紀錄，市場佔有率32.6%，同時順利蟬聯第20年台灣車市龍頭寶座。

TOYOTA不僅穩居國產車、進口車雙料冠軍外，並在全年前十大乘用車款中囊括五個名次。其中，名列排行榜第一名的COROLLA CROSS於2021年全年登錄40675台，不僅稱霸銷售NO.1，更成為史上第一台年度銷售突破4萬台的SUV車款；台灣的COROLLA CROSS銷售量在2021年也是TOYOTA全球各市場中的第一名。此外，日本進口的RAV4，2021年共計登錄25162台，蟬聯14年進口車銷售冠軍，其全新改款的2022年式外觀更為霸氣，同時新增全新HYBRID尊爵車型，讓顧客能以更實惠的價格入主油電複合動力車。

為慶祝TOYOTA蟬聯20年冠軍，以及衝刺買氣，和泰車元月份推出「買TOYOTA坐享王者禮遇」活動，1月入主國產車、RAV4，即贈「OSIM美腿機」(市價24800元)，再享最高70萬0利率等多項優惠。