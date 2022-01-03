苗栗縣警察局統計110年1月到12月固定式測速照相桿取締件數，其中台61線西濱快速公路97.55公里處，共取締7315件，是2021年苗栗縣測速「桿王」。

根據警局統計，名列前5名分別是台61線西濱快速公路97.55公里7315件、台13線頭屋鄉24.2公里5410件、縣道140線苑裡鎮1509件、台61線西濱快速公路114.3公里1497件、台13線苗栗市30.3公里969件。

其中台61線西濱快速公路97.55公里7315件與台13線頭屋鄉24.2公里5410件，仍穩坐冠軍及亞軍地位。

苗栗警察局表示，透過固定式或非固定式測速照相取得違規證據資料，都會按規定定期送往經濟部標準檢驗局檢驗，且定期在網站公布。

另，在取締執法路段一般道路100公尺至300公尺、快速公路300公尺至1000公尺的前方，一定會設置測速取締警52標誌，提醒用路人減速慢行，並依照道路交通管理處罰條例第7之2條規定辦理，即便違規人提出不服舉發違規陳述，監理單位仍依權責維持原案照罰，不予撤銷。

苗栗縣警察局也呼籲，「10次車禍、9次快」，取締違規超速是保護用路人安全，不是要讓民眾荷包失血，提醒駕駛人駕駛車輛行駛道路務必遵守交通法令，以維自身及用路人安全。