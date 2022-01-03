蔡英文總統今（3）日上午接見「第25屆3100英哩超級馬拉松競賽選手羅維銘等代表」(總統府提供)

蔡英文總統今天接見超級馬拉松競賽選手表示，現在常在社群媒體上，看到很多人分享參加馬拉松的照片，台灣整體的運動風氣因為馬拉松被帶動起來，這是很好的現象。政府未來會持續支持體育運動的各項發展，並且逐年增加體育預算，盼給選手更好的照顧及支持。

第25屆3100英哩超級馬拉松競賽選手羅維銘等代表今天由行政院政務委員張景森、教育部長潘文忠陪同，赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文致詞時表示，超馬選手是她2022年第一組接見的賓客，新的一年，看到這麼有活力的超馬選手，她感覺總統府突然年輕了很多。

她首先恭喜羅維銘選手完成「地表最長超級馬拉松」，更以「48天11小時52分鐘又1秒」的時間，拿下第2名的好成績。她指出，這項競賽考驗的不只是體力，更是意志力，很多國人透過影片，都看到羅選手手上拿著國旗、腳上穿著台灣製造「人字拖」衝過終點，真的讓大家非常感動。

現場還有在棲蘭越野賽分別奪下男女100公里組冠軍—周青和羅曉惠丶「台灣48小時超馬紀錄保持者」身兼跑者和醫師的李俊昌，以及正在規劃中央山脈大縱「跑」的古明政。蔡英文肯定他們在超馬界、越野界表現卓越，一直在挑戰自我極限，爭取更好的成績，讓世界可以看到台灣的體育成就。

她說，「我們能夠有這麼多優秀的體育健將，除了選手的努力、教練的付出，也要特別感謝超馬協會和贊助的企業，他們的支持不只是選手最有力的後盾，也促進馬拉松在台灣的發展。」

蔡英文提到，這幾年來，因為各界的共同投入，以及選手的示範效應，馬拉松逐漸成為全民運動。特別是馬拉松比賽方式真的很多元，除了基本的半馬、全馬，還有超馬、親子馬，讓想要挑戰更高難度的朋友，可以一級一級的升級，也有全家大小都可以參加的項目。

她說，「現在我們常常在社群媒體上，看到很多人分享參加馬拉松的照片。台灣整體的運動風氣也因為馬拉松被帶動起來，這是很好的現象。政府未來會持續支持體育運動的各項發展，對於專業競技選手也會特別提出協助。」

蔡英文表示，從她擔任總統以來，每一年都在增加體育預算，希望給選手更好的照顧及支持，讓選手的表現更好。當選手表現很好的時候，全國都是感動的，也凝聚國人的團結。最後，她感謝大家的努力，讓台灣在國際上被看到，「新的一年，祝大家新年快樂，我們再繼續一起努力」。