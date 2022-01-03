香港保安局長鄧炳強2日接受大陸官媒專訪時表示，保安局2021年最大的成就在國家安全方面。不少「反中亂港」者鋃鐺入獄。他還稱，外部勢力指示一些「反中亂港」分子為其張牙舞爪，當作寵物來養，等沒有利用價值就會變成棄子。鄧炳強還直言，「反中亂港」分子利用「軟對抗」的作法，運用一些看似未必犯法的方式，荼毒年輕人思想。

鄧炳強接受中新社專訪時稱，保安局2021年最大的成就在國家安全方面。不少「反中亂港」者鋃鐺入獄。鄧炳強舉例說：「我們看到社會平靜了，那些在背後的煽動者也被拘捕。我印象最深的是《蘋果日報》的關閉」。

鄧炳強還稱，回顧2019年發生的事情，其實就是「顏色革命」。在這期間，危害國家安全的外部勢力，利用「假新聞」來挑起社會不同層面群體的對立，煽惑市民攻擊政府、執法部門，「我們必須對這些假新聞採取針對性的措施。民政事務局正研究用立法或其他方法來規管假新聞，我會全力支持。」

他也表明，一些「反中亂港」分子為逃避法律責任棄保潛逃，還在海外再生事端。他說，「外部勢力指示他們張牙舞爪，但我相信他們只是暫時有利用價值，外部勢力把他們當作寵物來養，這些人沒有利用價值的時候就會變成棄子，這些出賣別人的人也是會被別人出賣的。我相信無論時間有多長，無論有多麼艱辛，一定會將他們繩之以法。」

鄧炳強還說，香港的國家安全隱患首先是2019年至今孕育了一些本土恐怖主義，包括思想變異了的孤狼，其次是外部勢力在地緣政治的環境下會用盡方法來企圖危害香港的國家安全，包括利用香港的環境去危害國家的安全。

鄧炳強特意強調了「軟對抗」的危害。他說，「反中亂港」分子用一些看似未必犯法、但又不停荼毒人們思想的方式，繼續毒害市民特別是年輕人。