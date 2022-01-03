台中港務分公司臨時安置空間長者區安置情形。(台中港務分公司)

台中港務分公司為解決員工家屬因故需臨時安置問題，去年3月成立愛心園地，截至去年底有333人次同仁申請使用該空間，共安置487人次學童，員工對於公司提供完善臨時安置計畫及安置空間，均給予高度肯定。

近年來，台中港務分公司員工面臨照顧年幼子女及長輩，因特殊情況或突發事件需臨時安置問題，為減輕員工因家庭照顧負擔，建立溫馨關懷工作環境，營造良好組織文化，台中港務分公司提出臨時安置計畫。

台中港務分公司愛心園地於去年3月15日正式啟用，至去年12月31日止，共有333人次同仁申請使用該空間，計安置487人次學童，員工對於公司提供之完善臨時安置計畫及安置空間，均給予高度肯定。

台中港務分公司進一步表示，目前該分公司員工協助方案臨時安置計畫規劃服務，是以該分公司同仁家屬為核心，未來若在制度、設施面皆呈現成熟階段，不排除可以轉型服務為社區活動中心之概念功能，進而讓服務對象更多樣性。