It's about drive, it's about power. pic.twitter.com/muiLHkgh1F — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 3, 2022

湖人「小皇帝」詹姆斯再次展現完全不像37歲老將的勇猛！詹皇3日先發打了39分鐘，其中末節更是打滿12分鐘沒有休息，貢獻全場最高26分，外加7籃板、5助攻、3抄截與1火鍋，帶領湖人108比103擊潰灰狼，目前19勝19敗，勝率重回5成。

儘管詹姆斯前3節就進帳22分，湖人跟灰狼打完前3節，仍以78比80落後，幸好靠著安森尼最後3分06秒的四分打，幫助湖人103比98領先，打到最後1分10秒韋斯布魯克兩罰俱中，湖人已經領先來到7分，灰狼只能提前宣告投降。

儘管詹姆斯中止連續7場得分破30，但他的罰球命中數正式超越「大O」奧斯卡羅伯生，成為史上第4高，蒙克投進4顆三分球，也替湖人貢獻22分，韋斯布魯克20分、5助攻，卻發生多達9次失誤，布雷德利與安森尼各有14分進帳。

仍然少了唐斯、羅素兩大主力(觸發聯盟健康與安全協議)的灰狼，則以雷德23分、11籃板表現最佳，愛德華茲18分、7籃板及4助攻，諾威爾17分，馬利克比斯利16分，灰狼吞下3連敗之後，目前16勝20敗，排名仍居西區第9。