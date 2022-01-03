現代人因為飲食作息不正常，再加上前陣子的聖誕節、元旦連假吃了不少大魚大肉，導致消化不良或肚子脹氣、不舒服，營養師張家榕指出，造成消化不良的原因有很多種，包含壓力大、焦慮、吃太快等，並分享7種改善腸胃問題的方法。

營養師張家榕在臉書粉專「Angela營養師」發文，表示造成消化不良的原因有很多，像是壓力大、焦慮、吃太快、吃太多、吃太甜、吃太油和胃食道逆流，都會讓人覺得胃不舒服、脹氣又打嗝，因此張家榕針對其中7種常見原因，分享不同的改善方法，讓大家可以顧好腸胃，減少大餐後的消化不良。

1、暴飲暴食：每餐只吃7-8分飽，餐後攝取含酵素或果膠的水果，像是火龍果、奇異果、木瓜、蘋果，幫助消化和腸胃蠕動。

2、吃太快：一口食物最好咀嚼30下。

3、吃太多產氣食物：避免在同一餐中吃到過多產氣食物，像是地瓜、豆類食物、洋蔥、花椰菜、高麗菜等。

4、吃宵夜：早點吃且吃完不馬上躺下。

5、吃油炸精緻食物：飲食避免太油。

6、壓力大：學習放鬆，平時則可以吃紓壓食物，像是優格、洋甘菊茶、核桃等。

7、久坐不動：要多站起來走動，才有利於腸胃活動、消化。