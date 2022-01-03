不少店家都有放愛心捐款箱。一名男網友表示，在便利超商結帳買東西時發現，一旁的捐款箱中，竟有一大疊千元鈔，目測至少有5萬元，他吃驚地直呼「這人不是特別有愛心，就是特別有錢」，貼文曝光後，網友紛紛皆笑稱「捐款人一定是喝醉了」、「莫非是領40個月的長榮海運員工捐的？」但留言中也曾在超商工作的臉友透露，門市若是缺零錢，店長通常都會用鈔票跟捐款箱換」。

原PO昨（2）日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，在便利超商買東西準備結帳時，發現櫃檯旁邊的捐款箱內，竟有一大疊千元鈔票，目測至少50張以上，他不敢相信自己的眼睛，驚訝地直呼「捐款人不是特別有愛心，就是特別有錢」。

圖文曝光，掀起網友熱烈回應，「滿滿的愛心」、「台灣需要更多這種人」、「領年終，愛心爆棚！真希望我也能這麼投」，也有網友認為捐款者應該是喝醉酒，或者是領40個月年終的長榮海運員工，「這種八成是喝醉了，好幾年前我也喝醉貢獻過一次，整個薪水袋拚命的塞 」、「最大可能是喝醉，起床後悔系列」、「感覺喝醉可能性比較大」、「莫非捐款者是長榮海運的員工？」、「是長榮海運員工做愛心啦」。

不過留言中也有曾在超商工作的網友說，可能是超商店員跟捐款箱換零錢，「有時候店裡沒零錢，店長會用鈔票跟捐款箱換零錢」、「就只是單純店員換零錢而已」、「換零錢而已啊？幹嘛大驚小怪」。